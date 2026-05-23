"Si no ganan este martes...": Hinchas de Nacional lanzaron amenaza antes del duelo con Coquimbo

Los hinchas de Nacional lanzaron un fuerte mensaje al plantel antes del duelo contra Coquimbo Unido, programado para este martes por la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Luego del triunfo 1-0 del cuadro uruguayo sobre Albion en el Gran Parque Central, los fanáticos apuntaron directamente a los jugadores con un cántico que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Jugadores, jugadores, no se lo decimos más, si no ganan este martes, qué quilombo se va a armar".

El cruce ante Coquimbo Unido tiene importancia para Nacional, que busca cerrar su participación en la fase grupal con una victoria y asegurar el tercer lugar, posición que le permite acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana.

El equipo chileno, dirigido por Hernán Caputto, llegará a Montevideo con la clasificación asegurada a los octavos de final de la Libertadores y con la opción de defender el liderato del grupo.