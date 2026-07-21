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Tópicos: País | Policial | Robos

Pudahuel: 10 delincuentes robaron camión con 300 millones en computadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atraco tuvo lugar cerca del Aeropuerto, e incluyó la retención del chofer y el peoneta de la máquina de transporte.

Pudahuel: 10 delincuentes robaron camión con 300 millones en computadores
 ATON (referencial)

Siete antisociales fueron sorprendidos y detenidos mientras realizaban la descarga del botín, que fue recuperado en su totalidad.

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Una decena de delincuentes interceptó y asaltó este martes un camión que transitaba en cercanías del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en la comuna de Pudahuel, y que transportaba computadores armados y piezas de computadores; artefactos electrónicos avaluados en más de 300 millones de pesos.

El persecutor Patricio Rosas, de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, explicó que la máquina se dirigía a un "centro de distribución y logística cercano al Aeropuerto para hacer la entrega de su contenido".

Sin embargo, sus ocupantes "fueron interceptados por un vehículo con apariencia de taxi para después de ser abordados y desviados de su ruta original por la Ruta 68".

Tanto el chofer como el peoneta fueron intimidados con armas de fuegoretenidos, obligados a subir a un automóvil y, posteriormente,
abandonados en la comuna de Buin

Pese a no presentar heridas, fueron trasladados a un centro asistencial para consatar lesiones.

 

En paralelo, Carabineros logró ubicar el camión robado en un sitio eriazo ubicado en el límite de las comunas de Pudahuel y Curacaví, y sorprendió a los antisociales en momentos en que se encontraban realizando el traspaso de los artículos robados hacia otro camión de características similares.

Siete delincuentes -todos chilenos, adultos y con antecedentes policiales- fueron detenidos, y se recuperó la totalidad de las especies.

"El oportuno accionar de Carabineros permitió no sólo frustrar el delito, sino también capturar a la mayor cantidad de sus responsables", señaló el fiscal Rosas.

Los hampones serán formalizados este miércoles en dependencias del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, mientras continúan las diligencias para dar con los tres antisociales prófugos.

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