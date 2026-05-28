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U. Católica busca el golpe en Argentina: Así marcha el Grupo D en la Copa Libertadores
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Universidad Católica afronta un duelo clave ante Boca Juniors por el Grupo D de la Copa Libertadores, con puntos que pueden mover directamente la pelea por la clasificación.
Revisa a continuación la tabla de posiciones: