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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

U. Católica busca el golpe en Argentina: Así marcha el Grupo D en la Copa Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue la clasificación en vivo y online por Cooperativa.cl.

U. Católica busca el golpe en Argentina: Así marcha el Grupo D en la Copa Libertadores
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Universidad Católica afronta un duelo clave ante Boca Juniors por el Grupo D de la Copa Libertadores, con puntos que pueden mover directamente la pelea por la clasificación.

Revisa a continuación la tabla de posiciones:

Tabla de posiciones - Grupo D de la Copa Libertadores

```
#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Universidad Católica Octavos 5 3 1 1 7 4 +3 10
2 Cruzeiro Octavos 5 2 2 1 4 3 +1 8
3 Boca Juniors 5 2 1 2 6 4 +2 7
4 Barcelona SC 5 1 0 4 2 8 -6 3
Pts: puntos | PJ: partidos jugados | DG: diferencia de gol. La tabla se ordena por puntos, diferencia de gol y goles a favor.
```

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