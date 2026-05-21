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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

U. Católica busca el liderato: Así marcha el Grupo D en la Copa Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue la clasificación en vivo y online por Cooperativa.cl.

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Universidad Católica afronta un duelo clave ante Barcelona SC por el Grupo D de la Copa Libertadores, con puntos que pueden mover directamente la pelea por la clasificación.

Revisa a continuación la tabla de posiciones:

Tabla de posiciones - Grupo D de la Copa Libertadores

Universidad Católica 0 - 0 Barcelona SC
20:30 horas
#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Cruzeiro Octavos 5 2 2 1 4 3 +1 8
2 Boca Juniors Octavos 5 2 1 2 6 4 +2 7
3 Universidad Católica UC 4 2 1 1 5 4 +1 7
4 Barcelona SC Rival 4 1 0 3 2 6 -4 3
Pts: puntos | PJ: partidos jugados | DG: diferencia de gol. La tabla se ordena por puntos, diferencia de gol y goles a favor.

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