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U. Católica busca el liderato: Así marcha el Grupo D en la Copa Libertadores
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Universidad Católica afronta un duelo clave ante Barcelona SC por el Grupo D de la Copa Libertadores, con puntos que pueden mover directamente la pelea por la clasificación.
Revisa a continuación la tabla de posiciones: