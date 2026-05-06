U. Católica vs. Cruzeiro: ¿Se puede llevar paraguas al Claro Arena?

Frente a la lluvia que se registra este miércoles en Santiago, los hinchas que asistan a los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana podrán ingresar a los estadios con paraguas.

Aunque está permitido, tiene una importante aclaración: Solo están permitidos los paraguas sin punta metálica, dado que por disposición de seguridad de Conmebol son considerados un artículo de peligro.

La información ya fue entregada por Universidad Católica, que este miércoles recibe a Cruzeiro en el Claro Arena por Copa Libertadores.

Mientras que Audax Italiano, que juega ante Vasco da Gama en el Bicentenario de La Florida, tuvo que precisar este dato durante la jornada.