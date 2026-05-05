La Dirección Meteorológica de Chile detalló la llegada de lluvias y ráfagas de viento desde la tarde de este miércoles en la Región Metropolitana. Este evento meteorológico, que forma parte de un sistema frontal más amplio que ya afecta el sur del país, concentrará su intensidad en Santiago durante la noche y la madrugada del jueves.

"Estamos esperando ya las primeras precipitaciones después de las 3-4 de la tarde, de ahí se van a ir intensificando ya hacia las 5-6. La mayor concentración va a ser en la noche de mañana y madrugada", precisó en Cooperativa Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica.

Además de la lluvia, se esperan ráfagas de viento que podrían generar preocupación por posibles cortes en el servicio eléctrico.

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