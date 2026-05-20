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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Fernando Cornejo selló con un golazo el pasaje de Liga de Quito a octavos en la Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El gol del chileno permitió una victoria decisiva sobre Lanús.

[VIDEO] Fernando Cornejo selló con un golazo el pasaje de Liga de Quito a octavos en la Libertadores
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El volante chileno Fernando Cornejo fue héroe y selló con un golazo la clasificación a octavos de la Copa Libertadores, al anotar el 2-0 decisivo sobre Lanús, en la quinta fecha del Grupo G. 

En el tiempo agregado del partido disputado en Quito, fueron cuatro jugadores los que tocaron la pelota dentro del área de Lanús, con un taconazo incluido, y fue el formado en Cobreloa quien finiquitó frente al arco, desatando la locura de los hinchas y del brasileño Tiago Nunes, exDT de Universidad Católica.

Con el resultado, Liga de Quito quedó en segundo lugar del Grupo G con nueve puntos, con tres más que Lanús, pero debido a los criterios de enfrentamientos directos, el cuadro de Cornejo aseguró de forma definitiva el pasaje a octavos, faltando una fecha para el término de la fase grupal.

Esto porque en el primer partido, Lanús ganó por la mínima, y en esta jornada, gracias al gol de Cornejo, Liga sacó una ventaja en el enfrentamiento directo, clave para la resolución del grupo en caso de igualdad de puntos en la última fecha.

En la última fecha, Liga de Quito enfrentará al eliminado Always Ready, mientras que Lanús intentará mantener el tercer lugar y el cupo a la Sudamericana cuando enfrente al líder del Grupo G, Mirassol.

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