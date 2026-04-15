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[VIDEO] Giani ganó por aire y abrió la cuenta para la UC en su visita a Cruzeiro
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El cuadro chileno aprovechó el balón parado para ponerse en ventaja.
El cuadro chileno aprovechó el balón parado para ponerse en ventaja.
Universidad Católica dio el primer zarpazo ante Cruzeiro en Brasil por la segunda fecha de la Copa Libertadores, con la certera aparición de Justo Giani para el 1-0 "cruzado".
Luego de una serie de intentos, el "7" conectó un potente cabezazo directo a la red tras un córner a la media hora de juego; imposible para el arquero Matheus Cunha.
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