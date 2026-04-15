[VIDEO] Giani ganó por aire y abrió la cuenta para la UC en su visita a Cruzeiro

Universidad Católica dio el primer zarpazo ante Cruzeiro en Brasil por la segunda fecha de la Copa Libertadores, con la certera aparición de Justo Giani para el 1-0 "cruzado".

Luego de una serie de intentos, el "7" conectó un potente cabezazo directo a la red tras un córner a la media hora de juego; imposible para el arquero Matheus Cunha.

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