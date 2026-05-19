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[VIDEO] ¡Golazo! Cristian Zavala culminó una contra perfecta de Coquimbo ante Tolima
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Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro pirata estiró su ventaja en la Copa Libertadores.
El cuadro pirata estiró su ventaja en la Copa Libertadores.
Al final del primer tiempo, Coquimbo Unido estiró a 2-0 su ventaja sobre Deportes Tolima en el partido de la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, con un golazo de contragolpe de Cristián Zavala (45+3').
Revisa el golazo de Zavala, tras la contra perfecta de Coquimbo, a Tolima en la Libertadores: