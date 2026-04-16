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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Imperdible: El golazo de Sporting Cristal ante Palmeiras

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro peruano sacó un truco del sombrero en su visita a Brasil.

[VIDEO] Imperdible: El golazo de Sporting Cristal ante Palmeiras
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La segunda fecha de la Copa Libertadores fue el escenario de un enorme golazo con el que Sporting Cristal que tomó desprevenido Palmeiras, en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Al minuto 41', Juan Cruz González sacó una volea demoledora desde fuera del área que significaba el 1-1 parcial del conjunto peruano.

Aunque el duelo finalmente terminó 2-1 para el "Verdao", la vistosa anotación fue ampliamente comentada en redes sociales-

- Revisa la jugada:

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