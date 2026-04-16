[VIDEO] ¿Independiente de Rivadavia marcó el gol más feo de la Copa?

Independiente de Rivadavia logró un histórico triunfo ante Fluminense por Copa Libertadores y el gol del triunfo nació de una serie de chambonadas de la zaga carioca.

Un despeje largo de los mendocinos terminó con el portero brasileño fallando en el rechace y luego un zaguero también le erró para permitir la entrada de los argentinos y el posterior gol de Alex Arce.

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