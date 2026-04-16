Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] ¿Independiente de Rivadavia marcó el gol más feo de la Copa?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La celebración mendocina vino después de una serie de chambonadas de la defensa carioca.

[VIDEO] ¿Independiente de Rivadavia marcó el gol más feo de la Copa?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Independiente de Rivadavia logró un histórico triunfo ante Fluminense por Copa Libertadores y el gol del triunfo nació de una serie de chambonadas de la zaga carioca.

Un despeje largo de los mendocinos terminó con el portero brasileño fallando en el rechace y luego un zaguero también le erró para permitir la entrada de los argentinos y el posterior gol de Alex Arce.

Mira acá el gol

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada