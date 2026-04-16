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[VIDEO] ¿Independiente de Rivadavia marcó el gol más feo de la Copa?
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Autor: Redacción Cooperativa
La celebración mendocina vino después de una serie de chambonadas de la defensa carioca.
La celebración mendocina vino después de una serie de chambonadas de la defensa carioca.
Independiente de Rivadavia logró un histórico triunfo ante Fluminense por Copa Libertadores y el gol del triunfo nació de una serie de chambonadas de la zaga carioca.
Un despeje largo de los mendocinos terminó con el portero brasileño fallando en el rechace y luego un zaguero también le erró para permitir la entrada de los argentinos y el posterior gol de Alex Arce.
Mira acá el gol