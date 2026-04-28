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[VIDEO] La trifulca que marcó el cierre del Cruzeiro vs. Boca
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Autor: Redacción Cooperativa
El triunfo brasileño terminó con un tenso cruce entre futbolistas tras el pitazo final.
El triunfo brasileño terminó con un tenso cruce entre futbolistas tras el pitazo final.
El final del triunfo de Cruzeiro por 1-0 sobre Boca Juniors en la Copa Libertadores estuvo marcado por una fuerte discusión entre jugadores de ambos equipos, luego de que futbolistas del cuadro argentino encararan al brasileño Matheus Pereira, lo que desató un tenso cruce y empujones tras el pitazo final.