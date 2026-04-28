Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.5°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] La trifulca que marcó el cierre del Cruzeiro vs. Boca

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El triunfo brasileño terminó con un tenso cruce entre futbolistas tras el pitazo final.

[VIDEO] La trifulca que marcó el cierre del Cruzeiro vs. Boca
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El final del triunfo de Cruzeiro por 1-0 sobre Boca Juniors en la Copa Libertadores estuvo marcado por una fuerte discusión entre jugadores de ambos equipos, luego de que futbolistas del cuadro argentino encararan al brasileño Matheus Pereira, lo que desató un tenso cruce y empujones tras el pitazo final.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada