[VIDEO] "Pipa" Benedetto intentó con un remate ante la UC y se lesionó

Darío "Pipa" Benedetto protagonizó una de las acciones más llamativas del duelo entre Barcelona SC y Universidad Católica, por la Copa Libertadores, luego de intentar el 1-0 con un potente remate desde fuera del área.

El atacante argentino sacó un latigazo ante la portería cruzada a los 60 minutos, equivalentes a los 15' del segundo tiempo, pero la jugada terminó con una mala noticia para el conjunto ecuatoriano.

Tras la acción, Benedetto evidenció molestias físicas y quedó lesionado, en un momento complejo para Barcelona SC, que ya afrontaba el partido con un jugador menos por la expulsión de Jhonnier Chala.