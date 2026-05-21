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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] "Pipa" Benedetto intentó con un remate ante la UC y se lesionó

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de Barcelona SC buscó abrir la cuenta ante Universidad Católica y terminó con problemas físicos en el segundo tiempo.

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Darío "Pipa" Benedetto protagonizó una de las acciones más llamativas del duelo entre Barcelona SC y Universidad Católica, por la Copa Libertadores, luego de intentar el 1-0 con un potente remate desde fuera del área.

El atacante argentino sacó un latigazo ante la portería cruzada a los 60 minutos, equivalentes a los 15' del segundo tiempo, pero la jugada terminó con una mala noticia para el conjunto ecuatoriano.

Tras la acción, Benedetto evidenció molestias físicas y quedó lesionado, en un momento complejo para Barcelona SC, que ya afrontaba el partido con un jugador menos por la expulsión de Jhonnier Chala.

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