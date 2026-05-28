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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] "San VAR": Milimétrico fuera de juego ahogó el empate de Angel Romero para Boca ante la UC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La jugada fue revisada por la video asistencia.

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El delantero paraguayo Angel Romero marcaba el empate para Boca Juniors frente a Universidad Católica con un remate cruzado dentro del área, pero el gol fue anulado por el VAR al estar en posición de fuera de juego. Mira el video:

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