Ivette Vergara quedó en libertad tras ser detenida por conducir a exceso de velocidad

La animadora Ivette Vergara quedó apercibida y en libertad este lunes, tras haber sido detenida la tarde del domingo por conducir a exceso de velocidad en la Costanera Norte, en la comuna de Vitacura.

La periodista fue formalizada por el delito de conducción temeraria en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, luego de su detención en el sector de Lo Curro durante la pasada jornada al ser sorprendida por Carabineros manejando a más de 160 kilómetros por hora en un tramo con una velocidad máxima permitida de 100 kilómetros por hora.

El rostro televisivo pasó la última noche en la Trigésima Séptima Comisaría de Carabineros, antes de ser trasladada durante esta mañana al Centro de Justicia.

Su abogado Pablo Aqueveque apuntó a un error de Carabineros, asegurando que la animadora cree que el radar captó la velocidad de otros vehículos que la venían adelantando.

Aunque la conductora reconoció circular a exceso de velocidad, su defensor explicó que "iban dos vehículos muy rápido que la sobrepasaron, ella iba por el segundo carril de circulación o el carril del medio, y en ese momento dice que la sobrepasan, la adelantan dos vehículos, uno por cada lado, muy rápidamente".

"Por lo tanto, ella cree que hubo un error al momento de medir la velocidad con la pistola de Carabineros", señaló Aqueveque.

Tras quedar apercibida y en libertad, Vergara deberá esperar una nueva audiencia fijada para el próximo 16 de octubre, donde se abordará una salida alternativa buscando la suspensión condicional del proceso.