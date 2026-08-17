UDI despeja reparos a reforma de seguridad y anticipa "amplísimo apoyo" en el Congreso

La UDI despejó sus reparos a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno luego del comité político ampliado de este lunes, tras una jornada marcada por cuestionamientos desde el propio oficialismo sobre el contenido y la fórmula jurídica de la iniciativa.

El presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, había advertido que su partido no respaldaría el proyecto tal como estaba planteado, porque consideraba que algunas materias debían regularse por ley y no quedar directamente en la Constitución.

Tras reunirse con el Ejecutivo, el diputado afirmó que esas dudas quedaron resueltas. "Salgo muy contento de este comité político. Nosotros teníamos ciertas aprehensiones respecto de las reformas constitucionales, de la forma en que se estaban fraguando", señaló.

Ramírez agregó que la UDI quedó "tranquila" después de las conversaciones y proyectó que la propuesta "va a contar con un apoyo amplísimo en el Congreso, en las dos cámaras", destacando además la disposición al diálogo del ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Restricciones entregadas a una ley especial



En paralelo, una nueva versión del borrador mantiene la intención del Gobierno de realizar una reforma constitucional, aunque modifica la forma en que se abordarían las restricciones para personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico o terrorismo.

El ministro Arrau explicó que la propuesta, "va a incorporar la posibilidad de que, a través de una ley especial, las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico o terrorismo tengan algunas inhabilidades particulares, no generales".

Arrau agregó que la discusión se concentrará en "algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos", descartando que la reforma constitucional establezca directamente restricciones generales sobre esas prestaciones.

Desde la oposición, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, apuntó a las diferencias que habían surgido en el oficialismo, "con esta reforma, que se suponía que era muestra de la más amplia unidad de la derecha, lo que vemos es una fragmentación de las derechas".

Mientras el presidente del PPD, Raúl Soto, llamó a abrir conversaciones con Chile Vamos para intentar construir un acuerdo más transversal en seguridad.

"Queremos conversar con Guillermo Ramírez, queremos conversar con Andrea Valladares de Renovación Nacional, con el senador Cruz-Coke y con todos quienes (...) estén de acuerdo en que tenemos que avanzar en seguridad pero resguardando las reglas de nuestra democracia", sostuvo el legislador.

La reforma ingresará este lunes al Senado y está previsto que sea informada de manera formal en la cuenta de la Cámara Alta durante la jornada del martes.