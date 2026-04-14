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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] ¿Vuelve a las canchas? Alcalde de Coquimbo viajó a Lima para acompañar al equipo en la Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ali Manouchehri incluso viajó con el plantel y se vistió de corto.

[VIDEO] ¿Vuelve a las canchas? Alcalde de Coquimbo viajó a Lima para acompañar al equipo en la Libertadores
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El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, se volvió viral tras publicar un video donde, en tono de broma, insinuaba un regreso a las canchas para "reforzar" a Coquimbo Unido en el duelo de este martes ante Universitario por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

En la humorada, el jefe comunal aparece con la misma ropa deportiva que usa el plantel e incluso bajando del bus del equipo en la capital peruana.

En el cierre explica que "obvio que es mentira. Si antes era malo, imagínense ahora que llevo ocho años sin entrenar".

Además, Manouchehri adelantó que el municipio dispondrá de una pantalla gigante para los fanáticos del "Pirata".

Mira acá el video

 

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