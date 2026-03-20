Agenda para los clubes chilenos: Se anunció la programación de Copa Sudamericana
Repasa el fixture de O'Higgins, Palestino y Audax Italiano en Cooperativa.cl.
Repasa el fixture de O'Higgins, Palestino y Audax Italiano en Cooperativa.cl.
Tal como lo hizo con la Copa Libertadores, la Conmebol confirmó el fixture para la fase de grupos de la Copa Sudamericana, instancia donde O'Higgins, Palestino y Audax Italiano marcarán la presencia nacional.
Dos partidos simultáneos darán el vamos al torneo el martes 7 de abril (18:00 horas, 22:00 GMT) horas. El "Capo de Provincia" debutará ese mismo día recibiendo a Millonarios.
El "Tino Tino" y los itálicos se estrenarán un día después, el miércoles 8: Palestino visitará a Deportivo Riestra de Argentina y Audax recibirá a Olimpia de Paraguay.
Los tres clubes chilenos jugarán el mismo día únicamente el martes 14 de abril en la segunda fecha, con O'Higgins a las 18:00 (vs. Sao Paulo), Audax a las 20:00 (vs. Vasco da Gama) y Palestino a las 20:30 (Montevideo City Torque).
Pese a tener una primera autorización de Conmebol para jugar en el Municipal de La Cisterna, los partidos de local de Palestino aparecen listados con el recinto a definir.
- Haz click aquí para revisar el fixture completo de la fase de grupos
- Revisa la agenda detallada de los equipos chilenos:
Martes 7 de abril
Miércoles 8 de abril
Martes 14 de abril
Martes 28 de abril
Miércoles 29 de abril
Miércoles 6 de mayo
Jueves 7 de mayo
Martes 19 de mayo
Miércoles 20 de mayo
Martes 26 de mayo
Miércoles 27 de mayo