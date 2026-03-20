Agenda para los clubes chilenos: Se anunció la programación de Copa Sudamericana

Tal como lo hizo con la Copa Libertadores, la Conmebol confirmó el fixture para la fase de grupos de la Copa Sudamericana, instancia donde O'Higgins, Palestino y Audax Italiano marcarán la presencia nacional.

Dos partidos simultáneos darán el vamos al torneo el martes 7 de abril (18:00 horas, 22:00 GMT) horas. El "Capo de Provincia" debutará ese mismo día recibiendo a Millonarios.

El "Tino Tino" y los itálicos se estrenarán un día después, el miércoles 8: Palestino visitará a Deportivo Riestra de Argentina y Audax recibirá a Olimpia de Paraguay.

Los tres clubes chilenos jugarán el mismo día únicamente el martes 14 de abril en la segunda fecha, con O'Higgins a las 18:00 (vs. Sao Paulo), Audax a las 20:00 (vs. Vasco da Gama) y Palestino a las 20:30 (Montevideo City Torque).

Pese a tener una primera autorización de Conmebol para jugar en el Municipal de La Cisterna, los partidos de local de Palestino aparecen listados con el recinto a definir.

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- Revisa la agenda detallada de los equipos chilenos:

Fecha 1

Martes 7 de abril

O'Higgins vs. Millonarios (COL), 20:00 horas. Grupo C. Estadio El Teniente

Miércoles 8 de abril

Deportivo Riestra (ARG) vs. Palestino , 20:00 horas. Grupo F. Estadio "Pedro Bidegain"

, 20:00 horas. Grupo F. Estadio "Pedro Bidegain" Audax Italiano vs. Olimpia (PAR), 20:00 horas. Grupo G. Estadio Bicentenario de La Florida

Fecha 2

Martes 14 de abril

Sao Paulo (BRA) vs. O'Higgins , 18:00 horas. Grupo C. Estadio Morumbí.

, 18:00 horas. Grupo C. Estadio Morumbí. Vasco da Gama (BRA) vs. Audax Italiano , 20:00 horas. Grupo G. Estadio Sao Januario

, 20:00 horas. Grupo G. Estadio Sao Januario Palestino vs. Montevideo City Torque (URU), 20:30. Grupo F. Estadio por confirmar

Fecha 3

Martes 28 de abril

Barracas Central (ARG) vs. Audax Italiano , 20:00 horas. Grupo G. Estadio por confirmar

, 20:00 horas. Grupo G. Estadio por confirmar O'Higgins vs. Boston River (URU), 22:00 horas. Grupo C. Estadio El Teniente

Miércoles 29 de abril

Palestino vs. Gremio (BRA), 20:30 horas. Grupo F. Estadio por confirmar

Fecha 4

Miércoles 6 de mayo

Audax Italiano vs. Vasco da Gama (BRA) , 18:00 horas. Grupo G. Estadio Bicentenario de La Florida

, 18:00 horas. Grupo G. Estadio Bicentenario de La Florida Montevideo City Torque (URU) vs. Palestino, 20:00 horas. Grupo F. Estadio Centenario

Jueves 7 de mayo

O'Higgins vs. Sao Paulo (BRA), 18:00 horas. Grupo C. Estadio El Teniente

Fecha 5

Martes 19 de mayo

Audax Italiano vs. Barracas Central (ARG), 18:00 horas. Grupo G. Estadio Bicentenario de La Florida

Miércoles 20 de mayo

Boston River (URU) vs. O'Higgins , 18:00 horas. Grupo C. Estadio Centenario

, 18:00 horas. Grupo C. Estadio Centenario Gremio (BRA) vs. Palestino, 20:00 horas. Grupo F. Arena do Gremio

Fecha 6

Martes 26 de mayo

Millonarios (COL) vs. O'Higgins , 18:00 horas. Grupo C. Estadio "Nemesio Camacho"

, 18:00 horas. Grupo C. Estadio "Nemesio Camacho" Palestino vs. Deportivo Riestra (ARG), 18:00 horas. Grupo F. Estadio por confirmar

Miércoles 27 de mayo