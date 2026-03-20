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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Agenda para los clubes chilenos: Se anunció la programación de Copa Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Repasa el fixture de O'Higgins, Palestino y Audax Italiano en Cooperativa.cl.

Agenda para los clubes chilenos: Se anunció la programación de Copa Sudamericana
 Conmebol
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Tal como lo hizo con la Copa Libertadores, la Conmebol confirmó el fixture para la fase de grupos de la Copa Sudamericana, instancia donde O'Higgins, Palestino y Audax Italiano marcarán la presencia nacional.

Dos partidos simultáneos darán el vamos al torneo el martes 7 de abril (18:00 horas, 22:00 GMT) horas. El "Capo de Provincia" debutará ese mismo día recibiendo a Millonarios.

El "Tino Tino" y los itálicos se estrenarán un día después, el miércoles 8: Palestino visitará a Deportivo Riestra de Argentina y Audax recibirá a Olimpia de Paraguay.

Los tres clubes chilenos jugarán el mismo día únicamente el martes 14 de abril en la segunda fecha, con O'Higgins a las 18:00 (vs. Sao Paulo), Audax a las 20:00 (vs. Vasco da Gama) y Palestino a las 20:30 (Montevideo City Torque).

Pese a tener una primera autorización de Conmebol para jugar en el Municipal de La Cisterna, los partidos de local de Palestino aparecen listados con el recinto a definir.

- Haz click aquí para revisar el fixture completo de la fase de grupos

- Revisa la agenda detallada de los equipos chilenos:

Fecha 1

Martes 7 de abril

  • O'Higgins vs. Millonarios (COL), 20:00 horas. Grupo C. Estadio El Teniente

Miércoles 8 de abril

  • Deportivo Riestra (ARG) vs. Palestino, 20:00 horas. Grupo F. Estadio "Pedro Bidegain"
  • Audax Italiano vs. Olimpia (PAR), 20:00 horas. Grupo G. Estadio Bicentenario de La Florida

Fecha 2

Martes 14 de abril

  • Sao Paulo (BRA) vs. O'Higgins, 18:00 horas. Grupo C. Estadio Morumbí.
  • Vasco da Gama (BRA) vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Grupo G. Estadio Sao Januario
  • Palestino vs. Montevideo City Torque (URU), 20:30. Grupo F. Estadio por confirmar

Fecha 3

Martes 28 de abril

  • Barracas Central (ARG) vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Grupo G. Estadio por confirmar
  • O'Higgins vs. Boston River (URU), 22:00 horas. Grupo C. Estadio El Teniente

Miércoles 29 de abril

  • Palestino vs. Gremio (BRA), 20:30 horas. Grupo F. Estadio por confirmar

Fecha 4

Miércoles 6 de mayo

  • Audax Italiano vs. Vasco da Gama (BRA), 18:00 horas. Grupo G. Estadio Bicentenario de La Florida
  • Montevideo City Torque (URU) vs. Palestino, 20:00 horas. Grupo F. Estadio Centenario

Jueves 7 de mayo

  • O'Higgins vs. Sao Paulo (BRA), 18:00 horas. Grupo C. Estadio El Teniente

Fecha 5

Martes 19 de mayo

  • Audax Italiano vs. Barracas Central (ARG), 18:00 horas. Grupo G. Estadio Bicentenario de La Florida

Miércoles 20 de mayo

  • Boston River (URU) vs. O'Higgins, 18:00 horas. Grupo C. Estadio Centenario
  • Gremio (BRA) vs. Palestino, 20:00 horas. Grupo F. Arena do Gremio

Fecha 6

Martes 26 de mayo

  • Millonarios (COL) vs. O'Higgins, 18:00 horas. Grupo C. Estadio "Nemesio Camacho"
  • Palestino vs. Deportivo Riestra (ARG), 18:00 horas. Grupo F. Estadio por confirmar

Miércoles 27 de mayo

  • Olimpia (PAR) vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Grupo G. Estadio Defensores del Chaco

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