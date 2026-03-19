Palestino recibió aprobación para jugar la Sudamericana en La Cisterna

Tras el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, Palestino recibió la gran noticia de que podrá disputar sus partidos de local en el Estadio Municipal de La Cisterna; recinto que nunca ha albergado partidos internacionales oficiales.

Como informó Rodrigo Contreras Lineros, periodista de Cooperativa Deportes, la Conmebol le dio el visto bueno al estadio tras las gestiones del club, cuyo positivo avance había sido adelantado por Jorge Uauy, presidente del club, en el mes de enero.

Cabe recordar que el club tetracolor a lo largo de los años ha realizado diversas mejoras al recinto que administra en comodato.

Dentro de las últimas reformas destacan la instalación de luminarias, estrenadas a fines de 2025, y césped artificial para cubrir la antigua pista atlética de ceniza.

Con la aprobación de Conmebol, Palestino solo tendrá que realizar las gestiones ante las autoridades nacionales para jugar por primera vez en casa a nivel continental, en un Grupo F de Sudamericana que comparte con Gremio (Brasil), Montevideo City Torque (Uruguay) y Deportivo Riestra (Argentina).