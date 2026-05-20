Con Paulo Díaz titular: River salvó agónico empate y clasificó en la Sudamericana

River Plate, con el defensor chileno Paulo Díaz como titular, logró un épico 1-1 ante RB Bragantino en los descuentos del duelo disputado en Buenos Aires, permitiéndose así clasificar en la Copa Sudamericana a falta de una fecha para terminar la fase grupal.

Los dirigidos por Eduardo Coudet llegaban en la cima de la clasificación y con 10 puntos a jugar en el Monumental, pero tras un primer tiempo muy disputado se fueron al descanso en desventaja tras la anotación de Alix Vinicius (35') para los brasileños.

De cara al complemento, las ocasiones siguieron escaseando y no fue hasta los descuentos que Lautaro Pereyra (90+3') cazó un rebote concedido por el meta Cleiton y decretó la igualdad que aseguró el liderato para el "Millonario" en el Grupo H.

Si Carabobo no gana este jueves, River Plate se quedará con el pasaje directo a octavos; en caso contrario, deberá resolver esa clasificación en la última fecha, cuando reciba a Blooming, el 27 de mayo,