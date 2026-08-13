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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Con Tim Payne en la banca y Esteban Matus titular: Olimpia empató con Vasco en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mediático jugador neozelandés no pudo hacer su debut en el torneo continental.

Con Tim Payne en la banca y Esteban Matus titular: Olimpia empató con Vasco en la Sudamericana
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Olimpia, con el mediático Tim Payne en la banca y con el chileno Esteban Matus como titular, cosechó un valioso empate sin goles ante Vasco da Gama en Río de Janeiro, en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido había generado alta expectativa por la posibilidad del debut del popular jugador neozelandés en el torneo de Conmebol, pero no tuvo minutos en el equipo dirigido por Pablo "Vitamina" Sánchez.

Matus, en cambio, jugó todo el partido en la cancha de Vasco, en el Estadio Sao Januario.

La revancha entre Olimpia y Vasco se jugará el próximo jueves 20 de agosto, en el Estadio Defensores del Chaco, a las 18:00 horas (22:00 GMT).

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