Conmebol abrió expedientes disciplinarios contra Boca Juniors por llave ante O'Higgins

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) abrió dos expedientes disciplinarios contra Boca Juniors por hechos registrados en los encuentros de ida y vuelta de su llave frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Los procedimientos corresponden a los casos CS.O-104-26, relacionado con el partido disputado en La Bombonera, y CS.O-111-26, correspondiente a la revancha jugada en el Estadio El Teniente de Rancagua. El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, también figura en el primero de los expedientes.

¿Qué cargos enfrenta Boca por la ida?

La causa por el encuentro de ida incluye presuntas infracciones a los artículos 5.1.11.5, numeral 2, y 5.4.2 del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026.

El primero establece la responsabilidad del club y de su entrenador cuando los jugadores u oficiales provocan un retraso en la reanudación del partido después del entretiempo. El segundo dispone el uso obligatorio de los chalecos proporcionados por Conmebol o por el equipo encargado de la gestión del estadio para los integrantes de los equipos y el personal autorizado en el campo de juego.

¿Qué infracciones investiga Conmebol por la revancha?

El segundo expediente está dirigido exclusivamente contra Boca Juniors y menciona los artículos 5.1.5, 5.1.5.1 y 7.3.4.1 del mismo manual.

Los dos primeros regulan el protocolo oficial de inicio del partido, incluyendo el cumplimiento de la cuenta regresiva, la entrada de los equipos, la formación frente a la tribuna de honor, los saludos, las fotografías oficiales y la presentación de los árbitros.

El artículo 7.3.4.1 establece las obligaciones relacionadas con las entrevistas posteriores al encuentro. Cada equipo debe poner a disposición hasta tres jugadores elegidos por los titulares de los derechos audiovisuales o por la emisora anfitriona para las entrevistas rápidas realizadas tras el pitazo final.

¿Cómo terminó la serie entre O'Higgins y Boca Juniors?

Boca Juniors ganó por 1-0 el encuentro de ida en Buenos Aires, con anotación de Miguel Merentiel, mientras que O'Higgins se impuso por el mismo marcador en Rancagua gracias al gol de Francisco González.

La llave terminó igualada 1-1 en el marcador global y el conjunto argentino consiguió la clasificación a los octavos de final luego de ganar por 4-3 en la definición mediante lanzamientos penales.

La apertura de los expedientes marca el inicio del procedimiento disciplinario y Conmebol todavía no comunicó sanciones definitivas. La Comisión Disciplinaria analizará los informes de los oficiales de ambos partidos y los descargos presentados antes de emitir sus resoluciones.