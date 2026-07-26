¿Cuándo y dónde ver la revancha entre O'Higgins y Boca Juniors por la Copa Sudamericana?

Después de caer en La Bombonera por 1-0, O'Higgins recibirá a Boca Juniors este jueves 30 de julio en El Teniente de Rancagua por la revancha de los play-offs de la Copa Sudamericana.

El partido está programado para las 20:30 horas (00:30 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por Disney+ Premium.

Ambos elencos llegan a este compromiso tras derrotas en sus torneos locales. Mientras que los "Xeneizes" cayeron por 3-0 ante Deportivo Riestra, los "celestes" vieron una derrota por 2-0 ante Deportes Concepción.

El ganador de esta llave se medirá ante Recoleta FC de Paraguay en la ronda de los dieciséis mejores de la competición

Ttodos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.