Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago12.5°
Humedad87%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

¿Cuándo y dónde ver la revancha entre O'Higgins y Boca Juniors por la Copa Sudamericana?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro celeste buscará hacerse fuerte de local para revertir la llave y meterse en los octavos de final.

¿Cuándo y dónde ver la revancha entre O'Higgins y Boca Juniors por la Copa Sudamericana?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Después de caer en La Bombonera por 1-0, O'Higgins recibirá a Boca Juniors este jueves 30 de julio en El Teniente de Rancagua por la revancha de los play-offs de la Copa Sudamericana.

El partido está programado para las 20:30 horas (00:30 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por Disney+ Premium.

Ambos elencos llegan a este compromiso tras derrotas en sus torneos locales. Mientras que los "Xeneizes" cayeron por 3-0 ante Deportivo Riestra, los "celestes" vieron una derrota por 2-0 ante Deportes Concepción.

El ganador de esta llave se medirá ante Recoleta FC de Paraguay en la ronda de los dieciséis mejores de la competición

Ttodos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada