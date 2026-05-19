¿Cuándo y dónde ver la visita de Palestino a Gremio en la Copa Sudamericana?

Palestino visita a Gremio este miércoles en Brasi, en un duelo crucial para el equipo nacional en la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

El partido está pactado para las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Arena do Gremio en Porto Alegre, y será transmitido en la señal de DSports en DirecTV, y en la plataforma de streaming DGO.

Los árabes están últimos en su grupo, con solo dos unidades en cuatro partidos disputados, pero aún tiene chances matemáticas de alcanzar el segundo lugar y meterse en la clasificación a los play-offs. Pero para eso, deben ganar en Brasil.

Cualquier otro resultado que no sea ganar significará una eliminación, una fecha antes del término de la fase grupal.

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