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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

¿Cuándo y dónde ver la visita de Palestino a Gremio en la Copa Sudamericana?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro árabe enfrentará al cuadro brasileño en Porto Alegre.

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Palestino visita a Gremio este miércoles en Brasi, en un duelo crucial para el equipo nacional en la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

El partido está pactado para las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Arena do Gremio en Porto Alegre, y será transmitido en la señal de DSports en DirecTV, y en la plataforma de streaming DGO.

Los árabes están últimos en su grupo, con solo dos unidades en cuatro partidos disputados, pero aún tiene chances matemáticas de alcanzar el segundo lugar y meterse en la clasificación a los play-offs. Pero para eso, deben ganar en Brasil.

Cualquier otro resultado que no sea ganar significará una eliminación, una fecha antes del término de la fase grupal.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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