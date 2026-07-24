"El resultado quedó corto": Prensa argentina reaccionó con cautela tras el triunfo de Boca ante O'Higgins

Pese a la derrota por la cuenta mínima de O'Higgins ante Boca Juniors en La Bombonera, la prensa argentina reaccionó con bastante mesura y en los medios coinciden en que la diferencia es demasiado estrecha como para dar por sentada una clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Uno de los medios más categóricos fue el Diario Olé, que tituló: "Boca le ganó bien a O'Higgins, pero el resultado quedó corto y definirá la serie de la Sudamericana en Chile".

En su análisis, el periódico detalló que "con una genialidad de Paredes para asistir a Merentiel, el Xeneize se impuso por la mínima. Tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero no estuvo fino en la definición". Además, lanzaron una advertencia a los locales: "Boca no jugó un partido a la altura de las exigencias (...) esta serie con los chilenos es una final para no tener que empezar con otro porrazo innecesario".

Por su parte, TyC Sports señaló que el conjunto de la Ribera "cumplió ante O'Higgins e irá con ventaja a Chile", aunque remarcaron la falta de contundencia del elenco argentino. "No pudo aumentar, pero igual mantuvo una ventaja que le servirá en el desquite del próximo jueves", precisaron.

En tanto, el diario Clarín hizo foco en el desempeño de la escuadra rancagüina, asegurando que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena "no supo cómo estirar distancias ante el buen equipo que tiene a Lucas Bovaglio como DT y todo se definirá el jueves que viene en Chile".

Finalmente, La Nación enfatizó en la escasa diferencia conseguida por los auriazules para el duelo de vuelta: "Boca le ganó a O'Higgins por la jerarquía de Paredes y Merentiel, pero viajará a Chile sin margen de error. La diferencia se siente insuficiente como para viajar con tranquilidad para la revancha".

El partido de vuelta entre el "Capo de Provincia" y la escuadra argentina se disputará el próximo jueves en suelo nacional, donde O'Higgins intentará revertir la serie ante su público para avanzar a la siguiente fase del torneo continental.