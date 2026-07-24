Aborto: Ministra Chomali no quiso comentar proyecto "Escucha su corazón"

La ministra de Salud, May Chomali, declinó este viernes fijar una postura respecto al controvertido proyecto de ley impulsado por la ultraderecha que busca obligar a las mujeres a escuchar los latidos fetales antes de abortar bajo las tres causales permitidas en el país.

"No nos vamos a pronunciar en este momento", fue la escueta respuesta de la secretaria de Estado en entrevista con El Diario de Cooperativa.

El proyecto, denominado "Escucha su corazón", fue presentado hace semanas por un grupo de parlamentarios del Partido Nacional Libertario (que se declara opositor, pero es afín al Gobierno) y del gobernante Partido Republicano, fundado por el Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa, que se hizo pública la semana pasada y generó un aluvión de críticas, busca modificar el Código Sanitario para que, cuando una mujer solicite abortar, el médico le informe sobre si existe actividad cardíaca detectable en el feto y le "ofrezca" escuchar el latido.

La ministra de Salud declinó fijar una postura respecto a la moción parlamentaria que busca exigir a los médicos ofrecer la escucha de latidos fetales antes de practicar un aborto en tres causales. (FOTO: Unsplash)

El texto establece que la mujer tiene el derecho de rechazar el ofrecimiento, pero, en ese caso, "el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo", lo que en la práctica implica que está obligada a escuchar el latido si quiere seguir adelante con el aborto.

"No quiero pronunciarme al respecto"

Al ser consultada sobre una postura del Ejecutivo al respecto, Chomali aclaró que no emitirán juicios de valor ni análisis técnicos sobre la moción mientras persista la crisis climatológica y sanitaria en el territorio nacional.

"Primero entendemos que esta es una moción parlamentaria que se encuentra radicada en la Comisión de Salud, donde serán los parlamentarios quienes van a pronunciarse al respecto. Nosotros estamos abocados en este minuto absolutamente a la emergencia, no nos vamos a pronunciar en este momento", aseveró la médica cirujana en Cooperativa.

"No quiero pronunciarme al respecto. Queremos enfocarnos específicamente a lo que nos tiene que enfocar, que son las personas que están sufriendo por esto (sistema frontal), funcionarios y pacientes", insistió.

Al ser consultada sobre si el Gobierno respaldará o rechazará este proyecto de ley, la ministra recalcó que el Minsal no se pronunciará por el momento. (FOTO: ATON)

Finalmente, ante el cuestionamiento sobre si la reproducción obligatoria del latido fetal aporta información clínica relevante o representa una forma de coacción emocional para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, la ministra declinó adelantar la postura del Minsal.

"Lo vamos a ver en su momento. En este momento no hemos tenido la discusión en profundidad internamente como para pronunciarnos. Insisto, prefiero no manifestarme en este minuto. Este es un tema que hay que reflexionarlo con mucha profundidad. Es una moción parlamentaria, no está presentada por el Ejecutivo", argumentó Chomali.