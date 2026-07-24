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Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

Al menos seis muertos en un ataque ruso contra región de Kiev a plena luz del día

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Información fue dada a conocer por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Al menos seis muertos en un ataque ruso contra región de Kiev a plena luz del día
 EFE (referencial)
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Al menos seis personas murieron en un ataque ruso con misiles llevado a cabo a plena luz del día este viernes contra la región de Kiev, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su cuenta de X.

Zelenski también dijo, sin dar más detalles sobre el lugar del ataque o la naturaleza del objetivo, que el bombardeo provocó decenas de heridos.

El dueño del fabricante privado ucraniano de drones First Contact, Valeri Borovik, declaró en directo en una emisión del medio Apostrof que Rusia habría alcanzado en este ataque llevado a cabo a última hora de la mañana del viernes una exhibición de armamento.

El Consejo de Fabricantes de Armas de Ucrania ha confirmado que en el lugar atacado había reunidos representantes de la industria.

Tanto Borovik como el Consejo de Fabricantes de Armas han indicado que hay muertos y heridos en el ataque.

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