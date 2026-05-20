Gustavo Alvarez acusó agresión de hinchas de Santos tras empate con San Lorenzo en Brasil

El argentino Gustavo Alvarez, entrenador de San Lorenzo, acusó insultos y agresiones de los hinchas de Santos en Brasil, tras el empate que rescató San Lorenzo por 2-2 en Vila Belmiro, en la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

En la rueda de prensa tras el empate, Alvarez, exDT de la U, se sentó ante los medios y expresó de inmediato su reclamo a la organización de Conmebol.

"Antes de responder la pregunta, con el ánimo de construir, pido que la próxima vez no hagan pasar al entrenador visitante entre la torcida, porque me insultaron y me pegaron, antes de entrar a la sala de conferencia. No es necesario, entiendo el disgusto de la gente, pero no tengo porqué sufrirlo yo. Con todo el respeto a Conmebol, Santos y San Lorenzo", expuso Alvarez.

En el partido, Santos llegó a estar 2-0 arriba, con un doblete de Gabigol (1' y 45+2'); sin embargo, los "cuervos" lo empataron en la segunda parte, gracias a Mathías De Ritis (72') y Rodrigo Auzmendi (85').

De hecho, el segundo gol de San Lorenzo fue celebrado efusivamente por Alvarez en la cancha de Santos.

El resultado dejó a San Lorenzo líder con siete puntos del Grupo D de la Sudamericana, dependiendo de sí mismo para la clasificación directa a octavos en la última fecha, cuando enfrente a Deportivo Cuenca (6).

Santos, por su lado, tiene cuatro puntos en el último lugar, y se medirá en la fecha final de la fase grupal con Recoleta de Paraguay (5).