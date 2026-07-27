La programación de los duelos de vuelta en los play-offs de la Copa Sudamericana

Esta semana se disputan los duelos de vuelta en los play-offs de la Copa Sudamericana y quedarán definidos los ocho equipos que avanzarán a octavos de final del torneo de Conmebol.

Uno de los protagonistas será O'Higgins de Rancagua, que recibirá el jueves en El Teniente a Boca Juniors, tras haber perdido por la mínima la semana pasada en La Bombonera.

Revisa la programación de los play-offs de la Sudamericana:

Martes 28 de julio

Tigre (ARG) vs. Nacional (URU). 18:00 horas. Coliseo de Victoria

Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN). 20:30 horas. Estadio Vila Belmiro

Miércoles 29 de julio

Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL). 18:00 horas. Estadio Sao Januario

Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER). 20:30 horas. Estadio "Nabi Abi Chedid"

Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG). 20:30 horas. Estadio Inca "Garcilaso de la Vega"

Jueves 30 de julio

Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL). 18:00 horas. Arena do Gremio

O'Higgins (CHI) vs. Boca Juniors (ARG). 20:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua