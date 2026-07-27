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La programación de los duelos de vuelta en los play-offs de la Copa Sudamericana
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
O'Higgins recibirá a Boca Juniors por el paso a octavos de final.
O'Higgins recibirá a Boca Juniors por el paso a octavos de final.
Esta semana se disputan los duelos de vuelta en los play-offs de la Copa Sudamericana y quedarán definidos los ocho equipos que avanzarán a octavos de final del torneo de Conmebol.
Uno de los protagonistas será O'Higgins de Rancagua, que recibirá el jueves en El Teniente a Boca Juniors, tras haber perdido por la mínima la semana pasada en La Bombonera.
Revisa la programación de los play-offs de la Sudamericana: