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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

La programación de los duelos de vuelta en los play-offs de la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

O'Higgins recibirá a Boca Juniors por el paso a octavos de final.

La programación de los duelos de vuelta en los play-offs de la Copa Sudamericana
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Esta semana se disputan los duelos de vuelta en los play-offs de la Copa Sudamericana y quedarán definidos los ocho equipos que avanzarán a octavos de final del torneo de Conmebol.

Uno de los protagonistas será O'Higgins de Rancagua, que recibirá el jueves en El Teniente a Boca Juniors, tras haber perdido por la mínima la semana pasada en La Bombonera.

Revisa la programación de los play-offs de la Sudamericana:

Martes 28 de julio

  • Tigre (ARG) vs. Nacional (URU). 18:00 horas. Coliseo de Victoria
  • Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN). 20:30 horas. Estadio Vila Belmiro

Miércoles 29 de julio

  • Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL). 18:00 horas. Estadio Sao Januario
  • Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER). 20:30 horas. Estadio "Nabi Abi Chedid"
  • Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG). 20:30 horas. Estadio Inca "Garcilaso de la Vega"

Jueves 30 de julio

  • Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL). 18:00 horas. Arena do Gremio
  • O'Higgins (CHI) vs. Boca Juniors (ARG). 20:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua
  • Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL). 20:30 horas. Estadio Metropolitano de Lara

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