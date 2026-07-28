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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los duelos de la fase de ocho mejores se definirán esta semana.

Las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana
 EFE (Archivo)
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Esta semana se definirán los emparejamientos de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la disputa de las revanchas de los play-offs del torneo internacional.

O'Higgins deberá definir en el Estadio El Teniente ante Boca Juniors y dar vuelta el marcador global tras caer por 1-0 en La Bombonera, para poder acceder a octavos de final.

Revisa los cruces de octavos en Cooperativa.cl:

Recoleta (PAR) vs. Boca Juniors (ARG) u O'Higgins (CHI)

Sao Paulo (BRA) vs. Bolívar (BOL) o Gremio (BRA)

River Plate (ARG) vs. Independiente Santa Fe (COL) o Caracas (VEN)

Olimpia (PAR) vs. Independiente Medellín (COL) o Vasco da Gama (BRA)

Atlético Mineiro (BRA) vs. Sporting Cristal (PER) o Bragantino (BRA)

Macará (ECU) vs. Universidad Central (VEN) o Santos (BRA)

Montevideo City (URU) vs. Tigre (ARG)

Botafogo (BRA) vs. Lanús (ARG) o Cienciano (PER)

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