Las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana

Esta semana se definirán los emparejamientos de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la disputa de las revanchas de los play-offs del torneo internacional.

O'Higgins deberá definir en el Estadio El Teniente ante Boca Juniors y dar vuelta el marcador global tras caer por 1-0 en La Bombonera, para poder acceder a octavos de final.

Revisa los cruces de octavos en Cooperativa.cl:

Recoleta (PAR) vs. Boca Juniors (ARG) u O'Higgins (CHI)

Sao Paulo (BRA) vs. Bolívar (BOL) o Gremio (BRA)

River Plate (ARG) vs. Independiente Santa Fe (COL) o Caracas (VEN)

Olimpia (PAR) vs. Independiente Medellín (COL) o Vasco da Gama (BRA)

Atlético Mineiro (BRA) vs. Sporting Cristal (PER) o Bragantino (BRA)

Macará (ECU) vs. Universidad Central (VEN) o Santos (BRA)

Montevideo City (URU) vs. Tigre (ARG)

Botafogo (BRA) vs. Lanús (ARG) o Cienciano (PER)