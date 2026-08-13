Neymar lideró con dos asistencias el triunfo de Santos sobre Macará en la Sudamericana

El crack brasileño Neymar lideró este jueves a Santos, con dos asistencias, en el triunfo por 2-1 sobre Macará, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto ecuatoriano comenzó ganando en Vila Belmiro, con un tempranero gol de Franco Posse (5'), pero los paulistas pudieron reaccionar y dar vuelta el marcador.

Al final del primer tiempo, Neymar asistió a Gabriel "Gabigol" Barbosa para el empate parcial (44'); y en la segunda parte el talentoso volante habilitó a Willian Arao para el 2-1 definitivo (76').

La revancha entre Macará y Santos se jugará la próxima semana en Ecuador, en el Estadio Bellavista de Ambato, y el ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Bragantino y Atlético Mineiro en cuartos de final.