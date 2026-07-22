O'Higgins entrenó en instalaciones de Defensa y Justicia para duelo con Boca

O'Higgins entrenó este miércoles en las instalaciones de Defensa y Justicia, donde afinó los últimos detalles antes de enfrentar a Boca Juniors por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

El plantel celeste utilizó el recinto del "Halcón de Varela" para completar su preparación en territorio argentino y agradeció públicamente la hospitalidad y el recibimiento entregados por el conjunto de Florencio Varela.

Cuándo y dónde juegan Boca y O'Higgins

O'Higgins visitará a Boca Juniors este jueves 23 de julio, a las 20:30 horas, en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, en el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del torneo continental.

El equipo rancagüino buscará obtener un resultado favorable como visitante para afrontar con mejores opciones la revancha, ante un Boca que intentará aprovechar la localía y el respaldo de sus aficionados en uno de los escenarios más exigentes del continente.

La revancha se disputará en Rancagua

El encuentro de vuelta se jugará el jueves 30 de julio, también a las 20:30 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua, donde O'Higgins cerrará la llave ante su público y se definirá al equipo que continuará en la Copa Sudamericana.