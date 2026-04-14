O'Higgins lamentó una derrota en su visita copera a Sao Paulo

O'Higgins lamentó una dolorosa derrota ante Sao Paulo de Gonzalo Tapia en el Estadio Morumbi por la segunda fecha de la fase de grupos y sumó su primera caída en la Copa Sudamericana 2026.

En los primeros minutos del encuentro, el conjunto brasileño abrió el marcador con un remate de media distancia de Luciano (8').

Pese a este tempranero tanto, el equipo dirigido por Lucas Bovaglio fue en busca del empate y fue claramente superior a los locales, incluso lamentó una increíble jugada malograda por Bryan Rabello. Aun así, no lograron anotar y se fueron al descanso en desventaja.

En la segunda parte, el Tricolor Paulista salió con otra disposición táctica y amplió la ventaja con un gol de Artur en el minuto 55.

Ese tanto comenzó a definir el trámite del partido. Aunque el Capo de Provincia se lanzó en busca del empate, tuvo una clara ocasión en los pies de Arnaldo Castillo, quien conectó un centro de Martín Sarrafiore pero no logró convertir el descuento. Finalmente, el equipo cayó derrotado en Brasil.

El exdelantero de Universidad Católica, Gonzalo Tapia ingresó en el minuto 80 del encuentro en reemplazo de su compañero Luciano.

Con este resultado, O'Higgins quedó en el segundo puesto con tres puntos a la espera del resultado del encuentro entre Boston River y Millonarios. Por su parte Sao Paulo domina el grupo con puntaje perfecto de seis unidades.

El siguiente encuentro por Copa Sudamericana del "Capo de Provincia" será de local frente a Boston River en el Estadio El Teniente el martes 28 de abril a las 22:00 horas (02:00 GMT), mientras Sao Paulo visitará a Millonarios el mismo día a las 20:30 horas (00:30 GMT).