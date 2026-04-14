Palestino cayó ante Montevideo City y complicó sus aspiraciones en la Sudamericana

Palestino perdió 2-0 ante Montevideo City Torque este martes por la segunda fecha de la Copa Sudamericana y complicó sus aspiraciones de clasificación en la competencia internacional.

En un histórico partido, dado que fue el primero internacional que recibió el Estadio Municipal de La Cisterna, el cuadro "árabe" no mostró una buena versión y fue superado en gran parte del partido por el conjunto uruguayo.

La visita contó con la gran figura de su goleador Salomón Rodríguez, exjugador de Colo Colo, quien abrió la cuenta con un gran cabezazo a los 11 minutos del primer tiempo.

Tras el gol, Montevideo City logró manejar el juego y no pasar mayores zozobras ante Palestino, que, aunque intentó adelantar sus líneas, estuvo carente de ideas en la zona de ataque.

El segundo tiempo se desarrolló de una manera similar, con un equipo visitante que aprovechó los espacios de los "árabes" para marcar el 2-0: a los 63', un remate de Ramiro Lecchini -que se desvió en Sebastián Gallegos- dejó sin opciones al arquero Sebastián Pérez.

Además, en la jugada previa al gol, el volante de Palestino Julián Fernández pegó una fuerte patada que terminó en su expulsión.

El jugador de menos y la distancia en el marcador, hicieron imposible la remontada del equipo nacional, que suma 1 punto en dos fechas en el Gupo F de la Copa Sudamericana.

Montevideo City Torque, por su parte, es sólido líder con seis unidades.