Desde la frontera, Kast anunció dos proyectos de ley para endurecer el control migratorio

En el marco de su gira por el norte del país, y al cumplirse 90 días de su mandato, el Presidente José Antonio Kast visitó este domingo por la tarde el paso Chacalluta, en el límite con Perú, para supervisar las obras de control fronterizo y anunciar una nueva ofensiva legislativa en materia migratoria.

Durante su alocución, el Jefe de Estado anunció la presentación de dos proyectos de ley que buscan dotar al Estado de mayores herramientas frente a la crisis migratoria.

La primera iniciativa pretende modificar los plazos de detención para extranjeros con órdenes de expulsión administrativa, extendiéndose de los actuales cinco días a un máximo de 60.

"Hoy día el ingreso de personas de manera irregular ha bajado bastante (...), pero no se puede enfrentar el tema con un plazo de retención de solo cinco días", señaló el Mandatario en una rueda de prensa en la frontera.

Kast explicó que la normativa vigente obliga a liberar a quienes no logran ser expulsados en ese breve lapso: "Pasado ese plazo, si no ha sido expulsado, tiene que dejarlo de nuevo en libertad y se inicia todo el procedimiento nuevamente. Eso tiene que terminar", enfatizó.

Sanciones al traslado interno

La segunda propuesta legal apunta a combatir el tráfico de personas y el transporte de inmigrantes irregulares dentro del territorio nacional.

El proyecto busca modificar el Código Penal para tipificar como delito y agravante el traslado de extranjeros sin documentación por las distintas ciudades de Chile.

"Queremos sancionar la salida de migrantes irregulares, pero más importante que eso es también ir detrás de aquellos que trasladan a los inmigrantes irregulares en nuestra nación. Alguien puede ingresar, autodenunciarse y después es trasladado desde la frontera a las distintas ciudades (...). Eso se tiene que terminar", declaró el Presidente.

Avance de la zanja fronteriza

La jornada también incluyó una revisión de la construcción de la zanja en la frontera, una de las promesas emblemáticas de su gestión de seguridad.

Pese a que el objetivo del Gobierno era contar con 30 kilómetros terminados a la fecha, se informó que las obras presentan un 45% de avance, lo que ha generado críticas de sectores de oposición por la velocidad de la ejecución.

El Mandatario estuvo acompañado por los ministros Martín Arrau (Seguridad Pública), Louis de Grange (Transportes-Obras Públicas) y Fernando Barros (Defensa), además de la presidenta del Senado, Paulina Núñez.