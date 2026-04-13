Palestino quiere cosechar su primer triunfo internacional en La Cisterna frente a Montevideo City
El cuadro "árabe" será local por primera vez en su estadio.
El cuadro "árabe" será local por primera vez en su estadio.
Palestino quiere cosechar su primer triunfo internacional en el Estadio Municipal de La Cisterna cuando reciba a Montevideo City Torque, este martes a las 20:30 horas (00:30 GMT) por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
En su debut en el torneo continental rescató un empate 0-0 como visita en el Nuevo Gasómetro frente a Deportivo Riestra, por lo que un triunfo lo que deja bien posicionado para buscar la clasificación a la siguiente fase.
Por su parte, el conjunto uruguayo dio una de las sorpresas de la primera fecha al vencer como local a Gremio por un marcador de 1-0 y quedó como puntero del Grupo F.
Este duelo será arbitrado por el paraguayo Derlis Benítez asistido por Roberto Cañete y Nadia Weiler; el cuarto juez será Javier Revollo y el VAR estará a cargo de Ulises Mereles y Zulma Quiñónez.
Podrás escuchar todos los detalles en Cooperativa Deportes y seguirlo en vivo y online a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.