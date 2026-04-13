Palestino quiere cosechar su primer triunfo internacional en La Cisterna frente a Montevideo City

Palestino quiere cosechar su primer triunfo internacional en el Estadio Municipal de La Cisterna cuando reciba a Montevideo City Torque, este martes a las 20:30 horas (00:30 GMT) por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En su debut en el torneo continental rescató un empate 0-0 como visita en el Nuevo Gasómetro frente a Deportivo Riestra, por lo que un triunfo lo que deja bien posicionado para buscar la clasificación a la siguiente fase.

Por su parte, el conjunto uruguayo dio una de las sorpresas de la primera fecha al vencer como local a Gremio por un marcador de 1-0 y quedó como puntero del Grupo F.

Este duelo será arbitrado por el paraguayo Derlis Benítez asistido por Roberto Cañete y Nadia Weiler; el cuarto juez será Javier Revollo y el VAR estará a cargo de Ulises Mereles y Zulma Quiñónez.

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