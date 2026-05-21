Racing quedó eliminado de la Sudamericana: Damián Pizarro no estuvo ni en la banca

Racing Club sufrió un duro golpe en la Copa Sudamericana al empatar 2-2 con Caracas en el Cilindro de Avellaneda, resultado que dejó al equipo de Gustavo Costas eliminado del certamen continental antes de la última fecha del Grupo E.

La Academia comenzó abajo por un autogol de Gabriel Rojas al minuto de juego, logró dar vuelta el marcador con tantos de Gastón Martirena (5') y Adrián Martínez (36'), pero el cuadro venezolano encontró el empate definitivo a través de Irving Gudiño (74').

En el elenco argentino milita el delantero chileno Damián Pizarro, aunque el exatacante de Colo Colo no estuvo ni en la banca de suplentes para este compromiso.

Racing quedó tercero con 5 puntos, detrás de Botafogo y Caracas, y cerrará su participación ante Independiente Petrolero.