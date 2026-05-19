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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Rodrigo Contreras erró un penal en el empate que le dio una mano a O'Higgins en Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El resultado entre Sao Paulo y Millonarios dejó a los rancagüinos con opción de saltar al liderato.

Rodrigo Contreras erró un penal en el empate que le dio una mano a O'Higgins en Sudamericana
 EFE
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En Brasil, Sao Paulo y Millonarios firmaron un empate 1-1 por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, resultado que le abrió las puertas a O'Higgins para ser el puntero del Grupo C.

Los brasileños quedaron con nueve puntos y el conjunto colombiano con ocho, mientras el equipo chileno suma siete y este miércoles visita al colista absoluto Boston River, que no ha sumado en el torneo.

El Tricolor Paulista inició arriba con un tempranero gol de Luciano al minuto 8 de partido.

Gonzalo Tapia ingresó en el local a los 75'. Cinco minutos después, Jorge Hurtado empató para una visita que tuvo a Rodrigo Ureña en cancha todo el partido.

A los 88' Rodrigo Contreras tuvo un penal que pudo darle el triunfo a Millonarios. Sin embargo, el exUniversidad de Chile erró con un remate elevadísimo.

Gracias a este escenario, O'Higgins debe ganar para ir a la última fecha en Colombia con la opción propia de obtener la clasificación directa a octavos de final.

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