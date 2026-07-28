Santos batió a Universidad Central y selló su clasificación a octavos en la Copa Sudamericana

Santos venció por 4-2 a Universidad Central de Venezuela en Vila Belmiro y con un 8-3 global selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El cuadro venezolano perdió 4-1 la ida y salió con todo para darlo vuelta, anotando un gol a los 18 segundos, obra de Samuel Sosa, con un globito tras un error defensivo de los paulistas.

Sin embargo, los brasileños pudieron reaccionar y evitaron una sorpresa de los llaneros, recuperando la tranquilidad con goles de Miguelito (39), Gabriel Barbosa "Gabigol" (56') y Gabriel Menino (65').

UCV anotó un descuento más, gracias a Gonzalo Mottes, tratando de maquillar el resultado en Brasil (72').

Pero Santos tuvo el último festejo, con un cabezazo de Rony en la última jugada del partido (90+5').

Santos también tuvo en cancha la presencia de Neymar. El crack brasileño entró en el segundo tiempo (46'), reemplazando a Miguelito, el autor del primer gol.

En octavos de final, Santos enfrentará a Macará, club ecuatoriano que clasificó directo al terminar puntero en el Grupo A, superando a Tigre, América de Cali y Alianza Atlético.

Los duelos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana se disputarán entre los días 11 y 13 de agosto.