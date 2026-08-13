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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Sudamericana: Cienciano humilló a Botafogo en la altura de Cusco y sueña con los cuartos de final

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro peruano ganó por cinco goles de ventaja, aunque deberá mantenerla en la revancha en Brasil.

Sudamericana: Cienciano humilló a Botafogo en la altura de Cusco y sueña con los cuartos de final
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Cienciano selló este jueves una histórica goleada por 6-1 frente a Botafogo, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana que disputaron en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, a más de 3.300 metros de altitud.

El cuadro peruano tuvo dos figuras destacadas en la cancha: Matías Succar, autor de un triplete (18', 30' y 78'), y Alejandro Hohberg, quien repartió tres asistencias.

Los otros tantos de los peruanos fueron de Neri Bandiera (20' y 62') y Marcos Martinich (35').

Botafogo, por su lado, intentó jugar de igual a igual en los primeros minutos, pero fue superado por el ritmo de juego de los locales.

Solo al comienzo del segundo tiempo el Fogao logró descontar, gracias a Matheus Martins (49').

La serie de octavos de final de resolverá el próximo 20 de agosto en el estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro.

El ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Tigre y Montevideo City Torque.

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