Tigre avanzó a octavos de la Copa Sudamericana pese a caída ante Nacional

Tigre avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pese a caer 2-1 ante Nacional en el Estadio "José Dellagiovanna", tras ganar por 4-2 el marcador global.



El cuadro argentino había ganado por 0-3 la ida en Uruguay y logró evitar la remontada de los charrúas, que fueron con todo por la hazaña.

En tan solo 31 minutos del encuentro, Nacional estaba 2-0 arriba gracias a los goles de Maximiliano Gómez (11') y Maximiliano Silvera (31'). Sin embargo, en los minutos finales del partido, Santiago López terminó con la ilusión de los uruguayos y sentenció el pase de los argentinos a la siguiente fase (82').

En octavos de final, Tigre enfrentará a Montevideo City, que clasificó a esta instancia tras terminar líder en el Grupo F, superando a Gremio, Deportivo Riestra y Palestino.

La programación del duelo de ida ante el conjunto uruguayo aún no está definida, pero se prevé que los partidos se disputen entre el 11 y el 13 de agosto.