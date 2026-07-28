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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Tigre avanzó a octavos de la Copa Sudamericana pese a caída ante Nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro argentino se impuso en el marcador global ante los uruguayos.

Tigre avanzó a octavos de la Copa Sudamericana pese a caída ante Nacional
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Tigre avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pese a caer 2-1 ante Nacional en el Estadio "José Dellagiovanna", tras ganar por 4-2 el marcador global.

El cuadro argentino había ganado por 0-3 la ida en Uruguay y logró evitar la remontada de los charrúas, que fueron con todo por la hazaña.

En tan solo 31 minutos del encuentro, Nacional estaba 2-0 arriba gracias a los goles de Maximiliano Gómez (11') y Maximiliano Silvera (31').  Sin embargo, en los minutos finales del partido, Santiago López terminó con la ilusión de los uruguayos y sentenció el pase de los argentinos a la siguiente fase (82').

En octavos de final, Tigre enfrentará a Montevideo City, que clasificó a esta instancia tras terminar líder en el Grupo F, superando a Gremio, Deportivo Riestra y Palestino.

La programación del duelo de ida ante el conjunto uruguayo aún no está definida, pero se prevé que los partidos se disputen entre el 11 y el 13 de agosto.

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