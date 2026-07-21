Tigre desplegó lienzo para felicitar a la selección argentina en partido de Copa Sudamericana

El plantel de Club Atlético Tigre desplegó un lienzo para felicitar a la selección argentina durante la previa de su partido correspondiente a los playoffs de la Copa Sudamericana con Nacional de Uruguay.

Los futbolistas del cuadro de Victoria ingresaron al terreno de juego con una bandera que llevaba el mensaje: "Campeones son los que nunca se rinden... Gracias, Selección".

El homenaje se produjo después de la derrota por 1-0 que sufrió Argentina ante España en la final del Mundial 2026, resultado que dejó al equipo dirigido por Lionel Scaloni en el segundo lugar del torneo.

Mediante sus redes sociales, Tigre también publicó: "Por enseñarnos que nunca hay que rendirse. ¡Gracias, Selección!", junto a una bandera argentina y un corazón.

El club agradeció al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y al titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por autorizar la exhibición del lienzo durante el compromiso internacional.

"Gracias al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por autorizarnos a desplegar nuestra bandera en homenaje y agradecimiento a la Selección Argentina", señaló la institución.

La iniciativa se sumó a las distintas muestras de respaldo que recibió el plantel argentino después de quedar a un paso de conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva.