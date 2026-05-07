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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] El palo salvó dos veces a Sao Paulo ante O'Higgins en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sarrafiore y Leiva estuvieron cerca de abrir el marcador.

[VIDEO] El palo salvó dos veces a Sao Paulo ante O'Higgins en la Sudamericana
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O'Higgins se lanzó con todo contra Sao Paulo en el inicio del segundo tiempo del partido de la Copa Sudamericana, disputado en Rancagua, pero el palo salvó en dos ocasiones al conjunto brasileño.

El primero en intentarlo fue Martín Sarrafiore, quien con un fuerte zurdazo hizo vibrar el pórtico del cuadro paulista (46').

Y minutos después fue el turno de Juan Leiva, quien remató tras un rebote y la pelota otra vez se estrelló en el vertical (50').

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