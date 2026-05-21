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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] "Maravilla" Martínez falló una ocasión increíble ante Caracas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de Racing tuvo una chance clarísima abajo del arco, pero no pudo convertir en el duelo por la Copa Sudamericana.

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Adrián "Maravilla" Martínez protagonizó una de las jugadas más increíbles del partido entre Racing y Caracas, luego de fallar una ocasión clarísima cuando estaba abajo del arco y con la portería prácticamente vacía.

El atacante de la Academia quedó en posición ideal para anotar, pero no logró empujar la pelota a la red en una acción que pudo cambiar el desarrollo del encuentro por la Copa Sudamericana.

La jugada rápidamente se viralizó por tratarse de una oportunidad inmejorable para "Maravilla" Martínez, uno de los referentes ofensivos de Racing, en una noche especialmente amarga para el equipo de Avellaneda, que terminó 2-2 y que dejó eliminado al equipo argentino.

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