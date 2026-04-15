[VIDEO] Neymar vivió noche de furia: Lanzó pelotazo a un rival y se encaró con hinchas de Santos
El brasileño terminó ofuscado luego del empate ante el modesto Deportivo Recoleta.
El brasileño terminó ofuscado luego del empate ante el modesto Deportivo Recoleta.
El empate 1-1 de Santos ante el modesto Deportivo Recoleta por Copa Sudamericana no le gustó para nada a Neymar, quien protagonizó dos escenas que rápidamente se viralizaron.
Cuando se jugaban los descuentos del partido en Vila Belmiro, el delantero y capitán del cuadro brasileño intentó apurar una jugada y le lanzó un pelotazo a un jugador guaraní en su intento por servir rápido un tiro libre.
Pero después vino lo peor dado que luego de terminado el partido el exdelantero de Barcelona y PSG se enfrascó en una dura discusión con hinchas santistas, quienes terminaron abucheándolo tras el pitazo final.
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