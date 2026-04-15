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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] Neymar vivió noche de furia: Lanzó pelotazo a un rival y se encaró con hinchas de Santos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El brasileño terminó ofuscado luego del empate ante el modesto Deportivo Recoleta.

[VIDEO] Neymar vivió noche de furia: Lanzó pelotazo a un rival y se encaró con hinchas de Santos
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El empate 1-1 de Santos ante el modesto Deportivo Recoleta por Copa Sudamericana no le gustó para nada a Neymar, quien protagonizó dos escenas que rápidamente se viralizaron.

Cuando se jugaban los descuentos del partido en Vila Belmiro, el delantero y capitán del cuadro brasileño intentó apurar una jugada y le lanzó un pelotazo a un jugador guaraní en su intento por servir rápido un tiro libre.

Pero después vino lo peor dado que luego de terminado el partido el exdelantero de Barcelona y PSG se enfrascó en una dura discusión con hinchas santistas, quienes terminaron abucheándolo tras el pitazo final.

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