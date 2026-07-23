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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] O'Higgins avisó a Boca con dos peligrosas llegadas en La Bombonera

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Autor: Redacción Cooperativa

Francisco González y Luis Pavez estuvieron cerca de abrir el marcador.

[VIDEO] O'Higgins avisó a Boca con dos peligrosas llegadas en La Bombonera
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O'Higgins avisó a Boca Juniors en La Bombonera con dos peligrosas llegadas al arco, en el primer tiempo del partido de ida de los play-offs en la Copa Sudamericana.

Pasados los cinco minutos, Francisco González intentó sorprender al arquero Alvaro Montero, pero le faltó precisión en el remate.

Y después, en el cuarto de hora, Luis Pavez tuvo dos cabezazos en el área, sin poder concretar.

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