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[VIDEO] O'Higgins avisó a Boca con dos peligrosas llegadas en La Bombonera
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Autor: Redacción Cooperativa
Francisco González y Luis Pavez estuvieron cerca de abrir el marcador.
Francisco González y Luis Pavez estuvieron cerca de abrir el marcador.
O'Higgins avisó a Boca Juniors en La Bombonera con dos peligrosas llegadas al arco, en el primer tiempo del partido de ida de los play-offs en la Copa Sudamericana.
Pasados los cinco minutos, Francisco González intentó sorprender al arquero Alvaro Montero, pero le faltó precisión en el remate.
Y después, en el cuarto de hora, Luis Pavez tuvo dos cabezazos en el área, sin poder concretar.