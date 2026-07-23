Servel es el organismo electoral mejor evaluado de Latinoamérica

El Informe Global de Integridad Electoral, un estudio elaborado por el Electoral Integrity Project (EIP) para evaluar la calidad de los procesos electorales a nivel mundial, posicionó al Servicio Electoral (Servel) como el organismo mejor evaluado para esos fines en Latinoamérica al otorgarle 96 puntos.

Según el análisis de expertos independientes, el organismo chileno -que por ley ejerce la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales- también se ubicó en el tercer lugar entre los mejores evaluados a nivel mundial, sólo por detrás de Canadá y Dinamarca, que recibieron 98 y 97 puntos, respectivamente.

"Nos llena de orgullo este reconocimiento internacional a la integridad de la gestión del Servicio Electoral, que es fruto del compromiso y profesionalismo de todas y todos quienes lo integran", destacó Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo del Servel.

"Hemos desarrollado una labor ardua y estamos en permanente análisis, enfocados en la mejora continua de nuestros procesos, en miras al próximo ciclo electoral", agregó la funcionaria.

En el grupo de las democracias con mejor desempeño electoral

Los resultados generales del informe también ubicaron a Chile como el país de América con el mejor Índice de Integridad Electoral, junto con Costa Rica, con una evaluación de 81 puntos.

Asimismo, se situó a Chile entre los siete países mejor evaluados a nivel mundial, en un ranking encabezado por Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Lituania, Noruega y Países Bajos, consolidándose dentro del grupo de las democracias con mejor desempeño electoral.

La medición, publicada este mes, también destacó a nuestro país entre las cinco elecciones con mayor integridad electoral de 2025, junto con Noruega, Países Bajos, Portugal y Canadá.

El Electoral Integrity Project define la integridad electoral como el conjunto de principios que garantizan procesos electorales capaces de fortalecer la democracia y empoderar a la ciudadanía.

El reciente estudio forma parte de una serie de mediciones desarrolladas desde 2012, en las que Chile se ha mantenido -de forma consistente- entre los países con mayor integridad electoral de la región, con un promedio de 80 puntos durante los ciclos electorales.