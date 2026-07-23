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[VIDEO] Paredes asistió y Merentiel marcó para Boca ante O'Higgins en la Sudamericana
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero uruguayo abrió la cuenta antes del final del primer tiempo.
El delantero uruguayo abrió la cuenta antes del final del primer tiempo.
Boca Juniors abrió la cuenta ante O'Higgins en el epílogo del primer tiempo del partido en los play-offs en la Copa Sudamericana, con gol de Miguel Merentiel.
Leandro Paredes, mundialista con Argentina y capitán del Xeneize, vio mal posicionada a la defensa del equipo rancagüino y metió un preciso pase a Merentiel, y el uruguayo se acomodó y definió en el área, ante la salida del arquero Omar Carabalí.
Revisa la asistencia de Paredes y el gol de Merentiel para Boca ante O'Higgins: