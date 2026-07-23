[VIDEO] Paredes asistió y Merentiel marcó para Boca ante O'Higgins en la Sudamericana

Boca Juniors abrió la cuenta ante O'Higgins en el epílogo del primer tiempo del partido en los play-offs en la Copa Sudamericana, con gol de Miguel Merentiel.

Leandro Paredes, mundialista con Argentina y capitán del Xeneize, vio mal posicionada a la defensa del equipo rancagüino y metió un preciso pase a Merentiel, y el uruguayo se acomodó y definió en el área, ante la salida del arquero Omar Carabalí.

Revisa la asistencia de Paredes y el gol de Merentiel para Boca ante O'Higgins: