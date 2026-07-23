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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] Paredes asistió y Merentiel marcó para Boca ante O'Higgins en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero uruguayo abrió la cuenta antes del final del primer tiempo.

[VIDEO] Paredes asistió y Merentiel marcó para Boca ante O'Higgins en la Sudamericana
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Boca Juniors abrió la cuenta ante O'Higgins en el epílogo del primer tiempo del partido en los play-offs en la Copa Sudamericana, con gol de Miguel Merentiel.

Leandro Paredes, mundialista con Argentina y capitán del Xeneize, vio mal posicionada a la defensa del equipo rancagüino y metió un preciso pase a Merentiel, y el uruguayo se acomodó y definió en el área, ante la salida del arquero Omar Carabalí.

Revisa la asistencia de Paredes y el gol de Merentiel para Boca ante O'Higgins: 

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