Caputto y el valioso triunfo ante Tolima: De principio a fin nos adueñamos del partido

Hernán Caputto, director técnico de Coquimbo Unido, repasó el gran triunfo por 3-0 ante Deportes Tolima que acercó al equipo a octavos de final de Copa Libertadores, con elogios a sus dirigidos pero también con prudencia a falta del otro partido de grupo en la penúltima fecha.

"Uno, como siempre, planifica. Tratar de que las cosas se den, tener un plan de juego. Los jugadores son los que se manifiestan y los que dejan todo en el campo, también llevan un plan de juego casi a la perfección", dijo en conferencia de prensa.

"Lo que nosotros queríamos era ganar el partido y poder ser contundentes. Creo que le ganamos a un gran equipo. No es redundante lo que digo, es real. Hicimos un gran partido ante un gran rival y creo que desde principio a fin nos adueñamos del partido. Eso fue importante", sumó.

El DT señaló que toma "con tranquilidad" la posición favorable en la tabla: "Cuando arrancó este torneo, lo primero que queríamos siempre era ser competitivos, representar bien a la región, representar bien al club. Uno cuando está en torneos internacionales representa a un país y creo lo hemos representado de muy buena manera en todos estos partidos".

Ante la expectativa del duelo entre Nacional y Universitario que puede clasificarlos a octavos, Caputto opta por ir "con calma. Esperar un partido que no depende de nosotros mañana el resultado. Nosotros hicimos nuestra tarea. Estoy muy contento por cómo se ha manifestado el equipo. Luego lo que pase mañana, por supuesto que vamos a estar pendientes, porque también de eso dependen las planificaciones".

Por otra parte, fue consultado sobre la lesión que sufrió el arquero Diego Sánchez y expresó: "Es muy probable que no pueda estar en esta fecha y tal vez en otra más. Veremos, ¿no? El equipo estuvo a la altura, viene a la altura en estos partidos y debemos seguir".