Coquimbo y O'Higgins tienen sedes confirmadas para sus duelos con Platense y Boca

La Conmebol confirmó este viernes que Coquimbo Unido y O'Higgins podrán jugar en sus estadios los partidos internacionales que tendrán en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, ante Platense y Boca Juniors, respectivamente.

El cuadro aurinegro estaba esperando la aprobación de Conmebol, tras la gestiones pertinentes para poder ocupar el "Francisco Sánchez Rumoroso" ante Platense en los octavos de final de la Copa Libertadores.

La ida será en Argentina, en el Estadio "Ciudad de Vicente López" el miércoles 12 de agosto; y una semana después, el miércoles 19, el paso a cuartos de final se definirá en el puerto pirata.

El equipo rancagüino, por su lado, también estaba a la espera de la confirmación de Conmebol y recibió el visto bueno para poder recibir en casa al gigante argentino en la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana.

La ida será en La Bombonera el jueves 23 de julio, y la revancha una semana después, el jueves 30 del séptimo mes a las 20:30 horas (00:30 GMT) en El Teniente de Rancagua.

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